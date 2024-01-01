OfficeBooks 为中小型企业提供易于使用的企业管理应用程序。 OfficeBooks 解决方案是一种软件即服务 (SaaS) 产品，可在不牺牲功能和性能的情况下最大限度地减少前期和基础设施成本。 我们的主要产品是 OfficeBooks.com，这是一个托管的业务管理应用程序，为用户提供管理销售、联系人、采购、制造、工作订单和库存控制的工具。最重要的是，借助云中的 OfficeBook，您的系统可以在任何地方使用；在办公室、家里或路上。

目录 : Business 企业资源计划系统

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