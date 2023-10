2 Player City Racing

Đua xe thành phố 2 người chơi là một trò chơi mô phỏng đua xe ô tô, trong đó bạn lái xe quanh thị trấn theo mong muốn của mình. Bạn có thể chơi một mình ở chế độ chơi đơn, nhưng bạn cũng có thể tận hưởng việc lái xe cùng bạn bè nếu chọn chế độ hai người chơi. Nếu bạn hào hứng với ý nghĩ lái xe với tốc độ cao trong thành phố, hãy mô phỏng cảm giác đó trong Đua xe thành phố 2 người chơi! Bạn có thể đánh bại tất cả đối thủ của mình về đích và xem họ ăn bụi của bạn không? Tiến - Phím mũi tên W hoặc Lên Quay lại - Phím mũi tên S hoặc Xuống Thay đổi hướng - Phím mũi tên A/D hoặc Trái/Phải2 Người chơi Đua xe thành phố được tạo bởi Brain Phần mềm. Hãy xem các trò chơi khác của họ Just Park It 11 và Extreme Off Road Cars 3: Cargo trên Poki!

Trang web: poki.com

