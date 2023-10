Extreme Off Road Cars 3: Cargo là một trò chơi mô phỏng lái xe tải, trong đó bạn chịu trách nhiệm vận chuyển nhiều hàng hóa và gói hàng khác nhau đến đúng điểm đến. Hãy cẩn thận, vì trò chơi này sẽ kiểm tra kỹ năng lái xe của bạn với các chướng ngại vật, địa hình gồ ghề và các mối nguy hiểm về môi trường. Bạn sẽ mở khóa các khu vực và phương tiện mới nếu thành công trong công việc. Bạn có thể luyện tập để trở thành tài xế xe tải giỏi nhất thế giới không? Thả hàng hóa của bạn đúng nơi cần đến. Phanh - Phím Space Drive - Phím mũi tên Xoay Camera - Nút chuột tráiExtreme Off Road Cars 3: Cargo được tạo bởi Brain Software. Hãy xem trò chơi khác của họ Just Park It 11 trên Poki!

Trang web: poki.com

