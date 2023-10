Just Park It 11 là phần thứ 11 của loạt game đỗ xe cổ điển. Lái một chiếc xe tải khổng lồ qua những con đường hẹp đầy chướng ngại vật và tắc nghẽn giao thông. Vượt qua dòng xe cộ đông đúc mà không đâm vào xe tải và đỗ xe đúng chỗ và hoàn thành tất cả các đường đua hỗn loạn được thiết kế tỉ mỉ. Bạn có thể chứng minh rằng mình là một tài xế xe tải thực thụ không? Đỗ xe mà không mất hết sức khỏe. Phanh - Phím Space Drive - Phím mũi tênJust Park It 11 được tạo bởi Brain Software. Hãy xem trò chơi khác của họ Extreme Off Road Cars 3: Cargo trên Poki!

Trang web: poki.com

