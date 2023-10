Monster Truck Racing Arena là game đua xe 3D được phát triển bởi Brain Software. Cảm thấy. cảm giác dồn dập và adrenaline chảy trong huyết quản của bạn với những chiếc xe tải quái vật mạnh mẽ mà trò chơi này có. Có 16 cấp độ thử thách để bạn luyện tập và tiến bộ hơn, đồng thời kiếm tiền để mua xe tải mới. Lái xe và điều khiển - WASD hoặc Phím mũi tênBoost - ShiftMonster Truck Racing Arena được tạo bởi Brain Software. Họ có các trò chơi đua xe và thể thao thú vị khác trên Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars và Car Drift Racers 2.

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Monster Truck Racing Arena theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.