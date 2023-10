Cartoon Racers: North Pole là trò chơi đua xe ô tô 3D được phát triển bởi Brain Software. Với đồ họa tuyệt đẹp sẽ gây ấn tượng với tất cả mọi người bất kể họ có thích lái xe hay không, Cartoon Racers kết hợp các yếu tố thú vị nhất của cuộc đua thực tế với các đấu trường theo chủ đề mùa đông đỉnh cao. Nếu bạn là người yêu thích những chiếc xe đầy màu sắc và những con đường băng giá thì đây là trò chơi hoàn hảo dành cho bạn. Bạn đã sẵn sàng để tận hưởng cảm giác hồi hộp khi lái xe xuống ngọn đồi tuyết ảo chưa? Gas - Phím mũi tên lênChỉ đạo - Phím mũi tên trái và phảiQuay lại - Phím mũi tên xuốngReset - HCCaroon Racers: North Pole được tạo bởi Brain Software. Chơi các trò chơi khác của họ trên Poki: Fortride: Open World, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Monster Truck Shadow Racer, Just Park It 12 và 2 Player City Racing

Trang web: poki.com

Miễn trừ trách nhiệm: WebCatalog không được liên kết, ủy quyền, chứng thực hay kết nối chính thức với Cartoon Racers: North Pole theo bất kỳ cách nào. Tất cả tên sản phẩm, logo và nhãn hiệu đều là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.