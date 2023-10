Monster Truck Shadow Racer là một trò chơi đua xe trong đó sân khấu bị bao phủ trong bóng tối. Hãy vượt qua tất cả các chướng ngại vật và đối thủ để giành chiến thắng trong cuộc đua. Đừng quên lấy tất cả các hộp nhiên liệu và đảm bảo thực hiện các cú lộn nhào để có thêm điểm! Có hơn 30 cấp độ trong trò chơi và bốn xe tải mới để mở khóa. Nghe có vẻ thú vị rồi phải không? Bạn biết người ta nói gì về các cuộc đua xe tải: Khi độ sáng giảm xuống, sự phấn khích lại tăng lên! (Họ không nói vậy, chúng tôi chỉ nghĩ ra thôi.) Di chuyển - Phím W/S hoặc Mũi tên Phanh - Space Boost - Shift tráiMonster Truck Shadow Racer được tạo bởi BrainSoftware. Hãy xem các trò chơi khác của họ Fortride: Open World, Car Drift Racers 2, Extreme Off Road Cars 3: Cargo, Just Park It 11 và 2 Player City Racing trên Poki!

