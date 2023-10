2 Player City Racing 2

2 Player City 2 Racing là game đua xe ô tô 3D được phát triển bởi Brain Software. Cạnh tranh với những tay đua khác trên đường phố của thành phố hoang vắng. Thu thập tiền xu trên đường đi để mua những phương tiện mới thú vị hơn, như một chiếc xe thể thao hấp dẫn hoặc một chiếc xe chở rác khổng lồ và cố gắng giành chiến thắng trong cuộc đua này đến cuộc đua khác. Nếu bạn hào hứng với ý nghĩ lái xe với tốc độ cao trong thành phố, hãy mô phỏng cảm giác đó trong Đua xe thành phố 2 người chơi! Bạn có thể đánh bại tất cả đối thủ về đích và xem họ ăn bụi của bạn không? Lái xe - Phím mũi tên Đặc biệt - Thanh dấu cáchReset - RDrive - Phím ESDFĐặc biệt - Shift tráiReset - M2 Player City Racing 2 được tạo bởi Brain Software. Chơi các trò chơi thông thường khác của họ trên Poki: Fortride: Open World, 2 Player City Racing, Just Park It 12, Extreme Off Road Cars và Car Drift Racers 2

Trang web: poki.com

