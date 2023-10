Extreme Off Road Cars là một trải nghiệm 4x4 đầy thử thách, nơi bạn có thể kiểm tra kỹ năng lái xe của mình trên địa hình gồ ghề và gập ghềnh. Hoàn thành tất cả các cấp độ trong khi nâng cấp phương tiện của bạn và mở khóa những phương tiện mới bằng cách tiêu số tiền vàng bạn thu thập được trên đường đi. Các màn chơi trở nên khó hơn theo cấp số nhân, vì vậy bạn phải cẩn thận và nhanh nhẹn nhất có thể nếu muốn hoàn thành trò chơi này. Bạn có thể lái xe bao xa trong Extreme Off Road Cars? Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím để điều khiển khả năng tăng tốc và rẽ của xe, đồng thời cố gắng điều khiển nó vượt qua một loạt chướng ngại vật và đường. Di chuyển - Phím WASD hoặc Mũi tên Phanh - Tời đính kèm không gian - Nhấp chuột trái Kéo xe - CExtreme Off Road Cars 3: Cargo được tạo bởi Brain Software. Hãy xem các trò chơi khác của họ Fortride: Open World, 2 Player City Racing và Just Park It 11 trên Poki!

