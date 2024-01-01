Shipo.io — це онлайн-гра, яка запрошує вас керувати власним піратським кораблем і відправитися у сміливу подорож! Ви коли-небудь мріяли стати піратом і підкорити океан? Тепер у вас є шанс це зробити! Почніть з невеликого човна, озброєного гарматою, боріться зі своїми ворогами та вимагайте їхні скарби. Покращуйте свій корабель за гроші, які ви заробили в дорозі. Ви також можете налаштувати свій прапор і залучити бандитів до своєї команди. Хто готовий стати справжнім володарем моря?

Вебсайт: poki.com

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