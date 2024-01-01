Match Bee

Match Bee

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Вебсайт: poki.com

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Match Bee — складна гра-головоломка «три в ряд». Як працьовита бджола, ваше завдання — підібрати квіти та зібрати достатньо меду із стільників за відведений час. З'єднайте 3 або більше однакових квіток по горизонталі або по діагоналі. Чим більше квітів ви підберете, тим вище ваш бал! Слідкуйте за часом. Вам не вдасться пройти рівень, якщо ви вчасно не зберете достатню кількість стручок меду. Чим швидше ви виконаєте завдання, тим більше зірок ви заробите! Якщо ви застрягли, ви завжди можете скористатися спеціальними бджолами, щоб допомогти вам. Як швидко можна зібрати весь мед?

Вебсайт: poki.com

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