Crafty Anvil

Crafty Anvil

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Вебсайт: poki.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Crafty Anvil — це клікерна гра, яка перевіряє ваші навички ремесла! Збирайте такі ресурси, як залізо, дерево та камінь, клацаючи, а потім використовуйте їх для створення різноманітної зброї, наприклад щитів, мечів і сокир. Покращуйте спритність і магічні здібності зброї, щоб зробити її потужнішою. З кожним виконаним завданням заробляйте монети, щоб покращити свої навички рукоділля та відкрити нові можливості. Слідкуйте за спеціальними зіллями, які можуть прискорити вашу роботу. Чи готові ви дати волю своєму внутрішньому ковалю та створити легендарну зброю?

Вебсайт: poki.com

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