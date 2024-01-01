Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Word Match» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Word Match — це весела гра в слова, де ви з’єднуєте споріднені слова! Класифікуйте пов’язані слова, перемагайте спеціальні рівні боса та отримуйте більше подарунків у міру просування. Розблокуйте барвистий фон і використовуйте спеціальні бонуси, щоб пройти через складні рівні. Скільки рівнів ви можете пройти за один раз?

Вебсайт: poki.com

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