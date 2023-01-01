Slash the Rope

Розріжте мотузку, щоб викинути з екрана гнучку тряпку! Ця весела фізична гра потребує зосередженості та терпіння, щоб точно розрахувати ваші скорочення, удари та порізи, щоб вивести персонажа з кадру. Видаліть червоні блоки одним натисканням кнопки, а потім нарощуйте імпульс, щоб змусити круп'я махнути до швидкого виходу або бездонної ями. Кожен рівень складніший за попередній, з інструкціями для нових ходів від одного рівня до іншого. Час цокає разом із вашими результатами, тож поспішайте отримати якнайвищий бал. Крім того, що вищий ваш бал, то більше золотих зірок ви отримаєте за знищення круп'є.

Вебсайт: poki.com

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