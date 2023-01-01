Battle for the Galaxy

Випустіть Анігілятор 9000 у Битві за Галактику! У цій стратегічній грі ви стаєте командиром. Починаючи з Зоряного порту, ви повинні будувати об’єкти для розширення своєї імперії. Використовуйте силу кристалів, розвивайте передові технології та тренуйте смертоносну армію!

Вебсайт: poki.com

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