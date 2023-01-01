Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Goodgame Empire» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Goodgame Empire — це вражаюча та графічно насичена онлайн-стратегія з Європи, яка дає змогу побудувати власне середньовічне королівство у браузері. Якщо ви раніше грали в ігри Sim (або ігри God), ця ідея буде вам знайома.

Вебсайт: empire.goodgamestudios.com

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