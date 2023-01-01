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OGame

OGame

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Вебсайт: lobby.ogame.gameforge.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Боріться за всесвітнє панування в позачасовій космічній стратегії класичної OGame: підкорюйте нові планети, досліджуйте новаторські технології, створюйте альянси та ведіть неймовірні космічні війни з тисячами інших імператорів.

Вебсайт: lobby.ogame.gameforge.com

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