Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ikariam» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Під вашим керівництвом ви можете розпочати епоху відкриттів і процвітання в браузерній грі Ikariam. Ви будуєте свої міста та керуєте ними, досліджуєте нові технології, займаєтесь торгівлею та вступаєте у війну проти інших правителів, коли це необхідно.

Вебсайт: lobby.ikariam.gameforge.com

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