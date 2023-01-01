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Grepolis

Grepolis

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Вебсайт: grepolis.com

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Grepolis – браузерна гра, дія якої відбувається в античні часи. Будуйте чудові міста, створюйте могутні альянси, використовуйте силу богів і підкорюйте світ!

Вебсайт: grepolis.com

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