Vogue China

Vogue China

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Вебсайт: vogue.com.cn

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VOGUE Fashion Network і модний журнал «VOGUE Clothing and Beauty» належать Condé Nast China. Це професійний веб-сайт моди, який щоквартально публікує міжнародні випуски моди та інтерпретації трендів, зосереджуючись на модному одязі, модному одязі, красі та догляді за тілом, шкірі. засоби догляду та макіяжу, ювелірні аксесуари та предмети розкоші. Він охоплює основні події моди, міжнародні тижні моди, запуски нових продуктів, моду знаменитостей, вечірки знаменитостей, виставки ювелірних виробів, виставки годинників тощо. На веб-сайті є велика кількість фотографій та відео про моду. , яка є найповнішою та найшвидшою презентацією контенту журналу «VOGUE Одяг та Краса».

Вебсайт: vogue.com.cn

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