Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Ticketer» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Ticketer is an all encompassing digital ticketing solution that employs web3 technology to provide a seamless experience in supporting large-scale events.

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Вебсайт: ticketer.sg

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