Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для візуальної конфігурації - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для візуальної конфігурації, яке зазвичай називають візуальними конфігураторами продукту, надає торговим представникам візуальні представлення продуктів, налаштованих відповідно до вибраних клієнтом функцій. Ці візуалізації пов’язані з попередньо визначеними моделями конфігурації, гарантуючи, що лише практичні конфігурації створюються в межах функціональних, технічних, бізнес-або бюджетних обмежень. Численні інструменти дають торговим представникам і клієнтам можливість динамічно додавати або видаляти функції, а візуальне представлення миттєво відображає ці зміни в режимі реального часу.