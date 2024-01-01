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Програмне забезпечення для візуальної конфігурації - Найпопулярніші застосунки

Програмне забезпечення для візуальної конфігурації, яке зазвичай називають візуальними конфігураторами продукту, надає торговим представникам візуальні представлення продуктів, налаштованих відповідно до вибраних клієнтом функцій. Ці візуалізації пов’язані з попередньо визначеними моделями конфігурації, гарантуючи, що лише практичні конфігурації створюються в межах функціональних, технічних, бізнес-або бюджетних обмежень. Численні інструменти дають торговим представникам і клієнтам можливість динамічно додавати або видаляти функції, а візуальне представлення миттєво відображає ці зміни в режимі реального часу.

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Sketchfab

Sketchfab

sketchfab.com

Ми є найбільшою у світі платформою для публікації, обміну та відкриття 3D-вмісту в Інтернеті, на мобільних пристроях, у доповненій реальності та віртуальній реальності.

Coohom

Coohom

coohom.com

Програмне забезпечення для 3D-візуалізації та візуалізації продуктів із потужними функціями доповненої та віртуальної реальності, призначене для дизайну інтер’єру, домашнього декору, кухні та ванної кімнати, гостинності, освітлення, покращення дому, реконструкції та будівництва! Перетворіть роздрібн...

ShapeDiver

ShapeDiver

shapediver.com

Перетворіть свої файли Grasshopper на онлайн-додатки. Безпечно діліться своїми інструментами дизайну з іншими, не відкриваючи вихідний код. Легко вставляйте їх на будь-який веб-сайт за допомогою iframe або інтегруйте з вашою улюбленою платформою електронної комерції чи системою ERP за допомогою різ...

Kickflip

Kickflip

gokickflip.com

Kickflip розширить креативність ваших клієнтів, підвищить їхню зацікавленість і збільшить кількість конверсій за допомогою чудового досвіду налаштування продукту. Візуальний настроювач продукту з усіма нестандартними параметрами та варіантами продукту. Настроювач продукту Kickflip дозволяє вашим клі...

Phasio

Phasio

phas.io

Подаруйте своїм клієнтам-виробникам досвід червоної доріжки Забезпечте персоналізований досвід для кожного клієнта за допомогою безперебійного спілкування для розробки продукту та виробничих замовлень.

Moderlry

Moderlry

modelry.ai

Modelry — це наскрізна платформа тривимірної візуалізації продукту, яка дає змогу світовим лідерам електронної комерції створювати дивовижні візуальні ефекти продуктів і доповнену реальність за допомогою тривимірних моделей.

Cylindo

Cylindo

cylindo.com

Сотні меблевих компаній співпрацюють із Cylindo, щоб отримати чудові візуальні ефекти продукту на всьому шляху покупця меблів. Ми створили платформу, яка виходить за рамки високоякісної візуалізації продукту та надає меблевим підприємствам різноманітні активи, які вони можуть використовувати в багат...

Zakeke

Zakeke

zakeke.com

Найбільш гнучка та повна платформа Visual Commerce. Перетворіть свій магазин на надзвичайний клієнтський досвід завдяки налаштуванню в режимі реального часу 2D, 3D, AR і Virtual Try-On.

PracticeSuite

PracticeSuite

practicesuite.com

PracticeSuite — це наскрізне хмарне програмне забезпечення для медичних виставлення рахунків, керування циклом доходів, електронних медичних записів, порталу практики та програмного забезпечення Practice Marketing CRM.

Brikl

Brikl

brikl.com

Brikl є провідним MicroStore і технологією командних магазинів у всьому світі. Відкрийте магазин за 15 хвилин і витратите заощаджений час на розвиток свого бізнесу. Інструменти Brikl для прикрашання та 3D-візуалізації спрощують складність, дозволяючи дизайнерам замінювати плоскі зображення та редагу...

Expivi

Expivi

expivi.com

Створіть WOW-фактор, щоб збільшити свої продажі за допомогою 3D-візуалізації та персоналізації ваших продуктів у вашому власному браузері на комп’ютері чи мобільному пристрої. Можливість повертати продукт і збільшувати його, щоб «відчути» текстури, деталі та якість, значно підвищить залучення клієнт...

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це єдина в світі масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробництва. Прискоріть процес продажів, виграйте більше угод і випередьте конкурентів швидше, ніж ви думаєте.

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