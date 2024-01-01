Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Платформи для співпраці віртуальної реальності (VR). - Найпопулярніші застосунки

Платформи для спільної роботи VR полегшують віддалену співпрацю у віртуальній реальності, дозволяючи користувачам збиратися в спільних віртуальних просторах і спілкуватися за допомогою мови та тексту. Ці платформи дають користувачам можливість персоналізувати свої аватари, щоб відображати їх зовнішній вигляд, і налаштовувати середовище для віртуальних зібрань. На цих віртуальних зустрічах учасники можуть проводити презентації, змінювати та переглядати дизайни, а також співпрацювати та спілкуватися над командними проектами.