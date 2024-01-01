Платформи для співпраці віртуальної реальності (VR). - Найпопулярніші застосунки
Платформи для спільної роботи VR полегшують віддалену співпрацю у віртуальній реальності, дозволяючи користувачам збиратися в спільних віртуальних просторах і спілкуватися за допомогою мови та тексту. Ці платформи дають користувачам можливість персоналізувати свої аватари, щоб відображати їх зовнішній вигляд, і налаштовувати середовище для віртуальних зібрань. На цих віртуальних зустрічах учасники можуть проводити презентації, змінювати та переглядати дизайни, а також співпрацювати та спілкуватися над командними проектами.
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VRChat
hello.vrchat.com
VRChat — це онлайн-платформа віртуального світу, створена Гремом Гейлором і Джессі Джодрі та керована VRChat, Inc. Платформа дозволяє користувачам взаємодіяти з іншими за допомогою створених користувачами тривимірних аватарів і світів.
Spatial
spatial.io
Перейдіть у Spatial, щоб переглянути безліч галерей, просторів і подій Metaverse. Відчуйте Метавсесвіт як на долоні. Ви можете брати участь з будь-якого місця! Досліджуйте складні твори художників і підприємців. Зустрічайтеся з експертами, друзями та спілкуйтеся з просторовою спільнотою з усього св...
Trezi
trezi.com
Trezi — це захоплюючий VR-продукт для індустрії AEC, який дає змогу спільно працювати над проектами програмного забезпечення для 3D-моделювання та програмного забезпечення для архітектури в режимі реального часу.
Breakroom
breakroom.net
Breakroom — це наступна еволюція цифрової співпраці та залучення — повністю настроюване 3D-середовище, створене для всіх ваших віртуальних потреб. Новий світ роботи — це не пекло двовимірних відеоконференцій, у якому ви потрапили в пастку. Це захоплюючий цифровий досвід, який розширює можливості зв’...
Agora World
agoraworld.io
Agora World — це WordPress або Canva для створення 3D-контенту. Ми пропонуємо оптимізовану платформу 3D-дизайну, що не потребує коду, і повністю настроювану платформу 3D-дизайну та багатокористувацьку інфраструктуру, щоб створювати та публікувати професійні захоплюючі соціальні програми лише за 1 го...
MootUp
mootup.com
MootUp — це єдина платформа для віртуальних зустрічей і подій, яка надає 3D-середовище на різних пристроях, доступне без завантаження для професіоналів із проведення заходів і агентств, розташованих у всьому світі, яким потрібно надати своїм учасникам справді захоплюючий і захоплюючий досвід, який з...
vTime
vtime.net
vTime — це соціальна мережа VR, яка перетворює скромний смартфон на зовнішній паспорт, просто додавши гарнітуру віртуальної реальності. Безкоштовний додаток, випущений для Samsung Gear VR, Oculus Rift, Windows Mixed Reality, Google Cardboard, Google Daydream, iOS і Android, дозволяє будь-кому в будь...
MeetinVR
meetinvr.com
MeetinVR прагне бути лідером у сфері спільної корпоративної віртуальної реальності. Ми створили абсолютно новий всесвіт, оптимізований для ділових зустрічей у розподілених командах. Інноваційне, креативне та критичне мислення в поєднанні з орієнтованим на деталі дизайном і орієнтацією на користувача...
Yulio
yulio.com
Наша місія в Yulio — створювати найкраще програмне забезпечення для презентацій VR і AR, роблячи VR простим, мобільним і доступним інструментом для бізнесу. Незалежно від того, чи ви архітектор, який прагне виділитися під час тендерного процесу, дизайнер інтер’єру, який прагне виловлювати помилки мі...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: революція в майбутньому з рішеннями XR Огляд компанії SynergyXR розташований у жвавому місті Орхус, Данія, як маяк інновацій у сфері розширеної реальності (XR). Народжені завдяки глибокому розумінню виробничого та енергетичного секторів, ми перетворилися на величезну силу, яка спеціалізує...
Virbela
virbela.com
Virbela створює захоплюючі віртуальні світи для віддаленої роботи, навчання та подій. Місія Virbela, заснована в 2012 році командою поведінкових психологів, полягає в тому, щоб допомогти організаціям і людям процвітати у віддаленому майбутньому. Завдяки захоплюючим 3D-просторам, які є глибоко соціал...