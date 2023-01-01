VRChat — це онлайн-платформа віртуального світу, створена Гремом Гейлором і Джессі Джодрі та керована VRChat, Inc. Платформа дозволяє користувачам взаємодіяти з іншими за допомогою створених користувачами тривимірних аватарів і світів.

Вебсайт: vrchat.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «VRChat». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.