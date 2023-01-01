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WordPress.com

WordPress.com

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Вебсайт: wordpress.com

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WordPress.com — це платформа для самостійної публікації, популярна для ведення блогів та інших робіт. Він належить і управляється Automattic, Inc. Він працює на модифікованій версії WordPress. Цей веб-сайт надає безкоштовний хостинг блогів для зареєстрованих користувачів і фінансово підтримується через платні оновлення, «VIP» послуги та рекламу.

Вебсайт: wordpress.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «WordPress.com». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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