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Редактори SVG - Найпопулярніші застосунки Найпопулярніші Нещодавно додані

Редактори SVG (Scalable Vector Graphics) — це програмні інструменти, призначені для створення, редагування та обробки файлів SVG, які є форматами векторних зображень на основі XML, які широко використовуються для веб-графіки, анімації та масштабованих ілюстрацій. Ці редактори пропонують низку функцій, адаптованих до потреб графічних дизайнерів, веб-розробників і художників, що дозволяє їм створювати візуально привабливі та масштабовані зображення з точністю та гнучкістю.