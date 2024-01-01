Програмне забезпечення для взаємодії з Інтернетом і контентом на основі облікового запису

Програмне забезпечення для розуміння природної мови (NLU). - Найпопулярніші застосунки

Розуміння природної мови (NLU) — це розділ обробки природної мови (NLP), який дозволяє користувачам ефективніше розуміти текст за допомогою алгоритмів машинного навчання та статистичних методів. Ці алгоритми аналізують мовні вхідні дані та генерують різноманітні вихідні дані, адаптовані до конкретних завдань, наприклад, позначення частини мови, автоматичне підсумовування, розпізнавання іменованих об’єктів (NER), аналіз настроїв, виявлення емоцій, аналіз, токенізація, лемматизація, визначення мови тощо. . NLU знаходить застосування в багатьох сценаріях, включаючи чат-ботів, інструменти перекладу та системи моніторингу соціальних медіа, які шукають відповідні згадки на таких платформах, як Facebook і Twitter. Ці алгоритми зазвичай класифікуються як моделі глибокого навчання та часто інтегруються як готові компоненти в платформи ШІ. Щоб рішення було віднесено до категорії «Розуміння природної мови», воно має відповідати таким критеріям: 1. Запропонуйте алгоритм глибокого навчання, спеціально розроблений для людської мовної взаємодії. 2. Отримайте доступ до сховищ мовних даних, щоб уточнити їх можливості для певного завдання чи домену. 3. Обробляйте мовні введення та створюйте значущі результати, адаптовані до потреб користувача.