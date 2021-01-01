Програмне забезпечення для мобільного маркетингу - Найпопулярніші застосунки
За допомогою програмного забезпечення для мобільного маркетингу компанії можуть розробляти стратегії, здійснювати та контролювати різноманітні маркетингові ініціативи, спрямовані на смартфони, планшети та інші мобільні пристрої в мобільних веб-браузерах, програмах і рекламних платформах. Різні галузі, такі як роздрібна торгівля, ресторани, подорожі та розваги, використовують ці інструменти, щоб захопити мобільну аудиторію пропозиціями, знижками та опитуваннями. Завдяки можливості збирати дані користувача, як-от історію веб-перегляду та місцезнаходження, програмне забезпечення для мобільного маркетингу полегшує індивідуальні та своєчасні взаємодії як з існуючими, так і з потенційними клієнтами. Ця швидка взаємодія часто призводить до швидкого збільшення продажів або залучення передплатників, оскільки клієнти можуть швидко відповісти за допомогою своїх мобільних пристроїв. Інтеграція цих програмних рішень із маркетингом електронною поштою та інструментами проактивного сповіщення дозволяє маркетинговим командам посилити свою присутність у кампаніях.
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Podium
podium.com
Надайте своєму бізнесу несправедливу перевагу за допомогою оглядів, обміну повідомленнями, платежів, веб-чату тощо.
GetResponse
getresponse.com
GetResponse пропонує онлайн-платформу для програмного забезпечення електронного маркетингу, створення цільової сторінки, вебінарів та багато іншого. Спробуйте 30 днів безкоштовно без кредитної картки!
OneSignal
onesignal.com
Світовий лідер мобільних Push-повідомлень, Web Push і обміну повідомленнями в програмі. 800 тисяч компаній довіряють надсилати 5 мільярдів Push-повідомлень на день.
Storyly
storyly.io
Відсутня частина для наступного рівня залучення мобільних користувачів. Storyly — це платформа для залучення користувачів, яка дозволяє вставляти Stories — повноекранний, інтерактивний і найбільш захоплюючий формат контенту — у мобільні програми та веб-сайти.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
CallFire
callfire.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою віртуальних телефонних номерів, IVR, голосового мовлення, служб масового обміну текстовими повідомленнями та потужного набору. Спробуйте CallFire БЕЗКОШТОВНО!
Flowcode
flowcode.com
Flowcode – це виробник QR-кодів №1. Логотип, колір і дизайн, забезпечені конфіденційністю та даними, все включено безкоштовно. Завантажте високоякісні файли для друку вже сьогодні.
Sender
sender.net
Побудуйте міст між своїми списками розсилки та прибутком. Sender дає вам змогу швидко й легко підтримувати зв’язок із клієнтами та розвивати свій бізнес, витрачаючи при цьому набагато менше.
Attentive
attentivemobile.com
Інноваційна платформа для збільшення кількості абонентів мобільного зв’язку та доставки актуальних повідомлень.
Customer.io
customer.io
Запускайте електронну пошту, push-повідомлення, SMS, веб-перехоплення тощо за допомогою Customer.io. Отримайте контроль над поведінковими даними, щоб персоналізувати спілкування з клієнтами та стимулювати залучення. Почніть безкоштовно.
AppMetrica
yandex.com
AppMetrica | Аналітика та маркетинг додатків на одній платформі
Appsflyer
appsflyer.com
Аналізуйте та вимірюйте свої мобільні маркетингові кампанії, отримуйте цінну інформацію про шляхи ваших клієнтів і приймайте вагомі рішення за допомогою AppsFlyer.
Connectly.ai
connectly.ai
Connectly дозволяє компаніям легко створювати та надсилати автоматизовані, інтерактивні та персоналізовані маркетингові кампанії через WhatsApp у великих масштабах. Це сприяє двосторонній розмові (на відміну від SMS та електронної пошти), де потенційні клієнти та клієнти можуть вибрати шлях до покуп...
Branch
branch.io
Цифрові бренди ростуть у відділенні. Розвивайте свій бізнес за допомогою рішень корпоративного рівня, розроблених для збільшення взаємодії користувачів і забезпечення цілісного вимірювання ефективності маркетингу на всіх пристроях, каналах і платформах.
MoEngage
moengage.com
MoEngage — це комплексне рішення, що складається з потужної аналітики клієнтів, автоматизованого міжканального залучення та персоналізації на основі ШІ.
monetag
monetag.com
Monetag — це платформа для монетизації настільних комп’ютерів, мобільних веб-аудиторій і аудиторій у додатках, залишкового рекламного ресурсу та соціального трафіку з доступом до рекламодавців у всьому світі та орієнтованих на високий дохід інструментів.
Braze
braze.com
Потужність, персоналізована взаємодія з клієнтами в режимі реального часу.
Appcues
appcues.com
Реєстрація користувачів – це лише початок. Appcues дає змогу командам, які керують продуктами, вимірювати й покращувати впровадження продукту — без розробника. Щоб почати, створіть безкоштовний обліковий запис.
CleverTap
clevertap.com
CleverTap – це компанія з управління життєвим циклом клієнтів і мобільного маркетингу на основі SaaS, штаб-квартира якої розташована в Маунтін-В’ю, Каліфорнія. Заснована в травні 2013 року, вона надає аналітику мобільних додатків і продукти для залучення користувачів для понад 8000 компаній, включаю...
StorifyMe
storifyme.com
Платформа «все-в-одному» для взаємодії з користувачами, яка надає повноекранні повноекранні формати занурення в мобільні пристрої для будь-якої мобільної платформи чи платформи веб-сайту. StorifyMe дозволяє клієнтам створювати та публікувати дуже персоналізовані, візуально приголомшливі інтерактивні...
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Iterable
iterable.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами так, ніби ви їх насправді знаєте. Iterable — це міжканальна маркетингова платформа, яка забезпечує уніфікований досвід клієнтів і дає вам змогу створювати, оптимізувати та вимірювати кожну взаємодію на всьому шляху клієнта.
Trumpia
trumpia.com
Trumpia — це постачальник програмного забезпечення для багатоканального онлайн-маркетингу та обміну повідомленнями, який пропонує інструменти мобільного маркетингу, маркетингу електронною поштою, голосового мовлення, обміну миттєвими повідомленнями та маркетингу в соціальних мережах для компаній, не...
Prokeep
prokeep.com
Prokeep, заснована в 2016 році, є провідним програмним забезпеченням для оптових дистриб’юторів, яке керує клієнтським досвідом. Prokeep розвиває відносини та бізнес, перетворюючи спілкування на комерцію; збільшення продажів за рахунок централізованого зв’язку, покращення досвіду роботи з клієнтами ...
Patch Customer Retention
patchretention.com
Розкрийте справжню силу маркетингу утримання за допомогою першої в світі, повністю автоматизованої та настроюваної платформи з використанням сегментації RFM. Завдяки більш ніж десятирічному досвіду Patch розробив першокласну платформу для утримання клієнтів, яка допомагає брендам Shopify підвищувати...
Regal.io
regal.io
Regal.io — це рішення для продажу телефонних і SMS-повідомлень, створене для збільшення кількості розмов, щоб бренди B2C могли швидше досягати своїх цілей зростання. Понад 100 провідних брендів, у тому числі SoFi, Ro, Angi, The Farmer's Dog, Fidelity Life, Career Karma та AAA, використовують Regal.i...
MailUp
mailup.com
MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.
Mobile Roadie
mobileroadie.com
Mobile Roadie — найпотужніший розробник мобільних додатків для iPhone, Android, iPad і мобільного Інтернету. Створюйте, розміщуйте та створюйте програми за лічені хвилини.
TextUs
textus.com
TextUs — це провідна платформа для залучення споживачів для рекрутерів і продавців, яка сприяє створенню конвеєрів і покращує коефіцієнти конверсії. Користувачі люблять TextUs, оскільки він дозволяє їм ефективніше спілкуватися з кандидатами, потенційними клієнтами та клієнтами. Підвищте продуктивніс...
WebEngage
webengage.com
WebEngage — це повноцінна ОС для утримання, яка спрощує залучення клієнтів для понад 800 брендів у всьому світі. Платформа дозволяє компаніям будувати персоналізовані та змістовні стосунки зі своїми користувачами через різні цифрові канали. Завдяки повному набору інструментів і рішень WebEngage дає ...
Insider
useinsider.com
Одна платформа для індивідуального, міжканального досвіду клієнтів. Insider об’єднує дані між каналами, прогнозує майбутню поведінку за допомогою штучного інтелекту та індивідуалізує досвід на одній платформі з найшвидшим часом окупності.
Listrak
listrak.com
Listrak забезпечує результати. Єдина інтегрована платформа цифрового маркетингу, якій довіряють понад 1000 провідних роздрібних торговців і брендів для електронної пошти, маркетингу текстових повідомлень, ідентифікації, поведінкових тригерів і міжканальної оркестровки.
SuprSend
suprsend.com
SuprSend — це потужна інфраструктура сповіщень, яка оптимізує ваші сповіщення про продукт за допомогою підходу на основі API. Створюйте та доставляйте сповіщення про транзакції, крони та залучення на кількох каналах за допомогою єдиного API сповіщень. Що ви отримуєте з SuprSend? - Підтримка кількох ...
Apxor
apxor.com
Apxor — це піонерська цифрова платформа без коду, розроблена для команд із розробки продуктів і розробників споживчих додатків і веб-сайтів, щоб допомогти збільшити утримання та дохід. Apxor допомагає покращити взаємодію з користувачем і залучити його за допомогою контекстного виявлення функцій і на...
Bloomreach
bloomreach.com
Платформа цифрового досвіду, створена для комерції. Рішення Bloomreach поєднують у собі потужність уніфікованих даних про клієнта та продукт зі швидкістю та масштабом штучного інтелекту та передбачуваним рішенням, тож ви можете надавати чарівні враження, які перетворюються на будь-який канал і в кож...
Airship
airship.com
Доставляйте змістовні повідомлення на кожному етапі життєвого циклу клієнта за допомогою платформи Customer Engagement Platform, розробленої для корпоративних брендів. Вивчайте більше.
ClickSend
clicksend.com
Спілкуйтеся зі своїми клієнтами та персоналом через SMS, голосовий зв’язок, електронну пошту, мультимедіа, пряму поштову розсилку тощо за допомогою ClickSend. Від одного до масштабування за допомогою веб-програми, API або інтеграції.
Blueshift
blueshift.com
Blueshift допомагає брендам запропонувати релевантні, пов’язані враження під час кожної взаємодії з клієнтом. Платформа Smart Hub для інтелектуального залучення клієнтів надає брендам повний набір інструментів для безпроблемного надання досвіду 1:1 у режимі реального часу на всьому багатоканальному ...
Voxie
voxie.com
Voxie — лідер розмовного текстового маркетингу штучного інтелекту, який допомагає брендам роздрібної торгівлі, послуг і ресторанів спілкуватися зі своїми клієнтами та навчатися у них, щоб значно збільшити дохід. Щоб дізнатися більше, відвідайте www.voxie.com.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...
Mobiz
app.mobiz.co
Посилайте свій SMS-маркетинг за допомогою динамічних цільових сторінок із високою кількістю конверсій, які надсилаються безпосередньо вашим клієнтам.
Ortto
ortto.com
Зрозумійте своїх клієнтів і запустіть повну стратегію на основі даних за допомогою Ortto's all in one CRM, Email і Marketing Platform.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Airbridge
airbridge.io
Універсальна платформа атрибуції для веб-сайтів і програм для вимірювання справжньої маркетингової ефективності на різних пристроях, ідентифікаторах і платформах.
Nurture Boss
nurtureboss.io
Nurture Boss — це перший інструмент AMN (автоматизоване мобільне виховання) для багатосімейних сімей. Потужна інтеграція з найпоширенішими багатосімейними CRM та програмним забезпеченням для управління нерухомістю дозволяє своїм клієнтам розвивати потенційних клієнтів за допомогою персоналізованих ц...
Notifyre
notifyre.com
Розвивайте бізнес-комунікації за допомогою безпечних рішень для SMS і факсів Notifyre. Оптимізуйте процеси надсилання SMS і факсів онлайн, електронною поштою, програмою або легко інтегруйте через наш зручний для розробників API SMS і факсів. Ми маємо сертифікат ISO 27001 і повністю сумісні з HIPAA, ...
Apester
apester.com
Покращте свій маркетинг і послідовність за допомогою інтерактивного вмісту, який залучає більше потенційних клієнтів, залучає та перетворює користувачів, а також підвищує утримання.
Foursquare
location.foursquare.com
Factual – це компанія, що надає дані про місцезнаходження, яка допомагає маркетологам та їхнім організаціям використовувати місцезнаходження для кращого розуміння, охоплення та залучення споживачів. Дані про місцезнаходження є ключовими для прийняття розумніших бізнес-рішень для маркетологів і бренд...
Cordial
cordial.com
Cordial — це справжня маркетингова платформа, яка дозволяє брендам повністю автоматизувати свої маркетингові стратегії та змінити спосіб їх роботи. Розроблений із застосуванням підходу, орієнтованого на клієнта, Cordial поєднує в собі передову гнучкість даних із складною адаптивною автоматизацією та...
Sonar
sendsonar.com
Текстові повідомлення відкрили нові можливості для того, як відділи продажів і маркетингу можуть будувати значущі стосунки з потенційними клієнтами та клієнтами. Вибір потенційних клієнтів, перетворення потенційних клієнтів і взаємодія з клієнтами можуть бути складними завданнями. Представляємо Marc...
Vizury
vizury.com
Vizury, запущений у 2007 році, — це орієнтоване на ефективність рішення MarTech, яке дає змогу брендам досягти вищої конверсії та утримання клієнтів. З моменту створення центром наших унікальних технологічних послуг завжди була здатність повернути клієнтів на веб-сайт бренду, мобільний додаток або р...
Plotline
plotline.so
Plotline — це платформа взаємодії в додатку для споживчих інтернет-компаній. Команди продуктів і маркетингу можуть налаштовувати повідомлення в додатку або підказки, які можна налаштовувати, щоб покращити впровадження функцій і збільшити кількість конверсій. Повністю без коду.
Practina
practina.com
Practina — найкращий інструмент маркетингу в соціальних мережах, який допоможе вам стати кращим маркетологом. Це програмне забезпечення для маркетингу в соціальних мережах полегшує керування та планування всіх ваших облікових записів у соціальних мережах в одному місці.
Leanplum
leanplum.com
Максимізуйте залучення клієнтів, будуючи тривалі й цінні відносини за допомогою оптимізованого багатоканального обміну повідомленнями та оркестровки кампанії.
Endear
endearhq.com
Endear — це перша роздрібна платформа управління взаємовідносинами з клієнтами, створена для співробітників у магазині для надсилання та відстеження персоналізованого охоплення клієнтів. Endear підключається до торгових точок та інших відповідних додатків, щоб консолідувати всю інформацію про клієнт...
Coupontools
coupontools.com
За допомогою програмного забезпечення для мобільних купонів ви можете створювати та розповсюджувати мобільні купони та пропозиції, які можна використовувати, відстежувати та перевіряти.
Bryj
bryj.ai
Завдяки платформі SaaS на основі штучного інтелекту Bryj надає неймовірні наскрізні мобільні додатки швидше, за бюджет і з меншими технічним ресурсом. Платформа Bryj підтримує додатки з єдиним джерелом рішення, яке плавно з’єднує корпоративні системи, надає інтелектуальну аналітику та Al, підтримує ...
Boingnet
boingnet.com
Boingnet — це платформа автоматизації прямого маркетингу для маркетологів, агентств і друкарень прямої розсилки. Маркетологи Boingnet розробляють потужну багатоканальну систему з персоналізованими URL-адресами (pURL), які відстежують відповіді, персоналізують веб-канали та канали електронної пошти т...