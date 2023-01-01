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SalesCaptain

SalesCaptain

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Вебсайт: salescaptain.com

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SalesCaptain is an AI-powered customer experience marketing (CXM) platform that helps local businesses win. We help local businesses the way they build their business and modernize the way they communicate with their customers – from facilitating online reviews, launching personalized marketing campaigns, web chat, payments, and much more.

Вебсайт: salescaptain.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «SalesCaptain». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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