Альтернативи - SalesCaptain

Kindly

kindly.ai

Генеративні чат-боти на основі штучного інтелекту створені для автоматизації підтримки та збільшення продажів. Ми є одним із провідних європейських постачальників чат-ботів, що спеціалізується на розробці рішень штучного інтелекту та автоматизації для обслуговування клієнтів і комунікації. Ми пропон...