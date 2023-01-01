Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MediathekViewWeb» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

MediathekViewWeb — це простий інтерфейс браузера для доступу до списку фільмів проекту MediathekView. На відміну від MediathekView, MediathekViewWeb не потребує ані встановлення програми, ані завантаження списку фільмів, тому пошук миттєво доступний у браузері. Оскільки запит виконується на сервері, вимоги до кінцевого пристрою (браузера) мінімальні, а оскільки Java не потрібно встановлювати, веб-сайт також можна використовувати на смартфонах і планшетах.

Вебсайт: mediathekviewweb.de

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