M3 Labor Management

Управління працею M3 дає змогу відстежувати щоденні витрати на оплату праці за допомогою таких функцій, як відстеження відвідуваності за допомогою біометричних даних і ексклюзивних звітів про управління працею. Ви можете створювати власні звіти, щоб керувати годинами та понаднормовою роботою.

Вебсайт: m3as.com

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