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M3 Labor Management

M3 Labor Management

m3as.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Управління працею M3 дає змогу відстежувати щоденні витрати на оплату праці за допомогою таких функцій, як відстеження відвідуваності за допомогою біометричних даних і ексклюзивних звітів про управління працею. Ви можете створювати власні звіти, щоб керувати годинами та понаднормовою роботою.

Вебсайт: m3as.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «M3 Labor Management». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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