Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LOU» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

LOU — Powered by Evosus — це хмарне бізнес-програмне забезпечення для підприємств роздрібної торгівлі, польового обслуговування та управління складами/запасами. Це потужне комплексне бізнес-програмне забезпечення ERP допомагає компаніям економити час, позбавляючи їх паперу, електронних таблиць або кількох програм. За 20 років команда Evosus допомогла оптимізувати та розвивати понад 500 компаній. Ми використали ці 20 років передового досвіду, щоб створити бізнес-програмне забезпечення, яке є 100% хмарним і 100% чудовим. LOU охоплює роздрібну торгівлю - обслуговування - запаси - оптимізацію маршруту - планування - звітність і фінанси, які інтегруються з QuickBooks Online.

Вебсайт: evosus.com

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