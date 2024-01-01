Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «LOGYTalks» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

LOGYTalks — це універсальна платформа для віртуальних зустрічей, яка покликана об’єднати професіоналів із різних галузей, щоб створити привабливу можливість для всіх власників бізнесу бути більш видимими, завдяки вертикальній взаємодії з демонстрантами, власниками бізнесу та окремими особами, які можуть бути зацікавлені сфера вашого бізнесу.

Вебсайт: logytalks.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «LOGYTalks». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.