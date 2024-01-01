LOGYTalks

LOGYTalks

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Вебсайт: logytalks.com

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LOGYTalks — це універсальна платформа для віртуальних зустрічей, яка покликана об’єднати професіоналів із різних галузей, щоб створити привабливу можливість для всіх власників бізнесу бути більш видимими, завдяки вертикальній взаємодії з демонстрантами, власниками бізнесу та окремими особами, які можуть бути зацікавлені сфера вашого бізнесу.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: logytalks.com

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

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Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

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