Kumospace

Kumospace

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Вебсайт: kumospace.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Kumospace будує офіс майбутнього – віртуальний, у якому люди на першому місці. Де командна робота та продуктивність тісно пов’язані з корпоративною культурою. Допоможіть своїй команді повністю розкрити свій потенціал за допомогою віртуального робочого простору, який надихає співробітників докладати максимум зусиль. Kumospace усуває тертя навколо спілкування, мінімізує непорозуміння та допомагає командам святкувати перемоги разом. Приєднуйтесь до тисяч компаній, які успішно вирішують проблеми віддаленої роботи з Kumospace.
Категорії:
Business
Програмне забезпечення для відеоконференцій

Вебсайт: kumospace.com

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Альтернативи

Microsoft Teams

Microsoft Teams

microsoft.com

Google Meet

Google Meet

meet.google.com

Skype

Skype

skype.com

Slack

Slack

slack.com

Zoho Cliq

Zoho Cliq

zoho.com

TeamViewer Web

TeamViewer Web

teamviewer.com

Whereby

Whereby

whereby.com

Element

Element

element.io

Spike

Spike

spikenow.com

Zoho Meeting

Zoho Meeting

zoho.com

Bitrix24

Bitrix24

bitrix24.com

Lark

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Mentessa

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Post Office Social

Post Office Social

postofficesocial.com

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VirtualSpace

virtualspace.ai

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