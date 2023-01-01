Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Konfeo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Konfeo is an event registration software which enables you to quickly create an event, make it possible for users to sign up and pay for tickets.

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Вебсайт: konfeo.com

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