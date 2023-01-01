JumpRope Inc

Розпочніть розмову про навчання JumpRope — це журнал оцінок на основі стандартів, який дає вчителям, учням і сім’ям значущу інформацію про прогрес і майстерність.

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