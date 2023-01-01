Kahoot! Create

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Створюйте власні kahoots і дізнавайтеся щось нове! Kahoot! дарує магію навчання студентам, викладачам, офісним супергероям, фанатам дрібниць і тим, хто навчається протягом усього життя. Kahoot! це ігрова навчальна платформа, яка щороку залучає та розважає понад 1 мільярд гравців у школі, на роботі та вдома. Зареєструйтеся безкоштовно!

Вебсайт: kahoot.com

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