Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Iron Mountain Incorporated (NYSE: IRM), заснована в 1951 році, є світовим лідером у сфері зберігання та управління інформацією. Залізна гора, якій довіряють понад 225 000 організацій у всьому світі, і має мережу нерухомості площею понад 85 мільйонів квадратних футів у понад 1400 об’єктах у понад 50 країнах, зберігає та захищає мільярди цінних активів, включаючи важливу бізнес-інформацію, дуже конфіденційну. дані та культурно-історичні артефакти.

Вебсайт: ironmountain.com

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