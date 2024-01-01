Fyorin

Fyorin

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Вебсайт: fyorin.com

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Fyorin — це комплексна платформа фінансових операцій, яка об’єднує мережу глобальних фінансових установ із доступом до понад 220 валют для оптимізації транскордонних платежів і надання уніфікованих казначейських рішень. Ми надаємо глобальним компаніям єдину платформу для глобальних фінансових операцій, доступ до багатьох фінансових установ і миттєве прискорення транскордонних платежів, щоб підвищити ефективність, зменшити витрати та вийти на нові ринки без проблем. Ключові можливості: Доступ до 220+ валют, 30+ платіжних систем і 200 країн. Транскордонні платежі. Віртуальні мультивалютні картки. Віртуальні рахунки (місцеві IBAN). Управління казначейством. Багатобанківське управління витратами. Рахунки до оплати. управління доступом команди рівня
Категорії:
Finance
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: fyorin.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fyorin». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Qonto

Qonto

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