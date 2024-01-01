Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fyorin» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Fyorin — це комплексна платформа фінансових операцій, яка об’єднує мережу глобальних фінансових установ із доступом до понад 220 валют для оптимізації транскордонних платежів і надання уніфікованих казначейських рішень. Ми надаємо глобальним компаніям єдину платформу для глобальних фінансових операцій, доступ до багатьох фінансових установ і миттєве прискорення транскордонних платежів, щоб підвищити ефективність, зменшити витрати та вийти на нові ринки без проблем. Ключові можливості: Доступ до 220+ валют, 30+ платіжних систем і 200 країн. Транскордонні платежі. Віртуальні мультивалютні картки. Віртуальні рахунки (місцеві IBAN). Управління казначейством. Багатобанківське управління витратами. Рахунки до оплати. управління доступом команди рівня

Вебсайт: fyorin.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fyorin». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.