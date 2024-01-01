Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Lenco» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Lenco — це мультивалютний цифровий банк для компаній Африки. З Lenco роздрібні торговельні точки, гостинний бізнес і стартапи можуть легко платити продавцям, постачальникам і здійснювати транскордонні платежі, маючи доступ до капіталу зростання.

Вебсайт: lenco.co

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