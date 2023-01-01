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eBird

eBird

ebird.org

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eBird — це онлайн-база даних спостережень за птахами, яка надає вченим, дослідникам і натуралістам-аматорам дані про поширення та чисельність птахів у реальному часі.

Вебсайт: ebird.org

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