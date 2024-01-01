NVIDIA NGC

NVIDIA NGC

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: ngc.nvidia.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «NVIDIA NGC» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

NGC is the hub for GPU-optimized software for deep learning, machine learning, and high-performance computing (HPC) that takes care of all the plumbing so data scientists, developers, and researchers can focus on building solutions, gathering insights, and delivering business value
Категорії:
Software Development
Machine Learning Software

Вебсайт: ngc.nvidia.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «NVIDIA NGC». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Альтернативи

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

Riku.AI

Riku.AI

riku.ai

UiPath

UiPath

uipath.com

Clarifai

Clarifai

clarifai.com

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Phrase Localization Suite

Phrase Localization Suite

phrase.com

Deep Block

Deep Block

deepblock.net

AMD

AMD

amd.com

V7

V7

v7labs.com

OpenAI

OpenAI

openai.com

Aidaptive

Aidaptive

aidaptive.com

Вам також може сподобатися

Paperspace

Paperspace

paperspace.com

Decanter AI

Decanter AI

decanter.ai

NextBrain AI

NextBrain AI

nextbrain.ai

Prosa.ai

Prosa.ai

prosa.ai

TrainingData.io

TrainingData.io

trainingdata.io

Activeloop

Activeloop

activeloop.ai

Greenspace

Greenspace

greenspacehealth.ca

Scaledrone

Scaledrone

scaledrone.com

Observable

Observable

observablehq.com

Micro Focus

Micro Focus

microfocus.com

Geophysical Insights

Geophysical Insights

geoinsights.com

DataCanvas

DataCanvas

datacanvas.com

Переглянути

Desktop

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.