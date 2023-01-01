WebCatalog
Friday Pulse

Friday Pulse

fridaypulse.com

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Дані про розумних людей для успішних команд. Friday Pulse вимірює та покращує рівень задоволеності та культуру команди, надаючи актуальні дані в режимі реального часу для максимального впливу.

Вебсайт: fridaypulse.com

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