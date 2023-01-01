Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DISQO» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

DISQO is the CX platform for understanding every customer experience. Businesses trust DISQO to power better decisions for every customer, touchpoint, and outcome. DISQO’s advertising measurement, customer feedback, and audience access products are powered by millions of consumers on the industry’s largest opt-in consumer data platform. DISQO is recognized in Deloitte’s Fast 500 and Ad Age’s Best Places to Work, and has won ad measurement awards from Digiday and Cynopsis media.

Вебсайт: disqo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DISQO». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.