WebCatalog
Forter

Forter

forter.com

Користуватися вебзастосунком

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Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Forter» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Forter — це платформа довіри для цифрової економіки. Збільшуйте дохід, зменшуйте шахрайство та покращуйте взаємодію з клієнтами.

Вебсайт: forter.com

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