Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Fraud Blocker» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Захист від шахрайства з кліками Блокуйте шахрайські кліки, покращуйте ефективність реклами та заощаджуйте гроші всього за кілька хвилин за допомогою Fraud Blocker.

Вебсайт: fraudblocker.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Fraud Blocker». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.