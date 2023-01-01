1000minds Decision Making — це онлайн-набір інструментів і процесів, які допомагають окремим особам і групам у прийнятті рішень, визначенні пріоритетів, аналізі співвідношення ціна-якість і розумінні вподобань зацікавлених сторін. Базований на алгоритмі PAPRIKA, 1000minds призначений для багатокритеріального прийняття рішень (MCDM) і спільного аналізу (або моделювання вибору). Наші об’єднані опитування дозволяють вам проводити об’єднаний аналіз (моделювання вибору або експерименти з дискретним вибором) із залученням будь-якої кількості учасників – потенційно 1000! Дізнайтеся, що важливо для людей, коли вони роблять вибір із компромісами. * Які критерії зацікавлені сторони, напр. враховують громадяни, приймаючи рішення? * Які атрибути дизайну нового продукту найбільш важливі для споживачів? * Які їхні ваги (корисності часткової вартості), що представляють їх відносну важливість? 1000minds отримав міжнародне визнання за свою наукову обґрунтованість і зручність для користувача, отримав нагороди за інновації.

Вебсайт: 1000minds.com

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