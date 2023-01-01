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Valid Eval

Valid Eval

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Вебсайт: valideval.com

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Valid Eval — це онлайн-система оцінювання для організацій, які приймають і захищають складні рішення. Він дає розуміння процесу прийняття рішень, висвітлюючи деталі оцінок оцінювача, одночасно зменшуючи суб’єктивність і мінімізуючи упередженість. Valid Eval виявляє та організовує зазвичай приховані критерії, які використовуються в складних оцінках, що підвищує відповідальність оцінювача та впевненість у результатах. Він базується на загальновизнаних принципах когнітивної та поведінкової науки та використовує спеціально створені рубрики — стандарти ефективності та критерії оцінки — розроблені за консультації з експертами в цій галузі. Valid Eval синтезує та контекстуалізує різноманітні відповіді оцінювачів, які мають відповідний досвід, надаючи чіткі, лаконічні та достовірні відгуки, які люди можуть легко розставити за пріоритетами та діяти відповідно до них. В

Вебсайт: valideval.com

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